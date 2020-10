Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201009 - 1045 Frankfurt-Nordend/Bayern: Gestohlenen Pkw aufgespürt und Tatverdächtigen festgenommen

Frankfurt (ots)

(ne) Pkw-Diebe hatten einen Skoda Octavia aus der Schleidenstraße entwendet. Eine App des Besitzers und die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen führten zum Auffinden des Fahrzeugs und dreier Tatverdächtiger.

Gestern Morgen wollte die Besitzerin des Skoda mit ihrem Fahrzeug wegfahren. Doch da, wo sie es am Dienstagvormittag abgestellt hatte, stand er nicht mehr und so rief sie bei der Polizei an. Schließlich konnte das Auto im bayrischen Viechtach ausfindig gemacht werden. Die mittlerweile verständigten Kollegen aus Bayern konnten das Auto abgestellt vorfinden und auch die dazugehörigen Tatverdächtigen vor Ort festnehmen.

