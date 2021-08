Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Jugendlicher von Unbekannten geschlagen

Zeugen gesucht

Erkelenz (ots)

Am Freitagabend (20. August), gegen 22.15 Uhr, geriet ein 15-Jähriger vor der ERKA-Halle auf der Krefelder Straße mit einem bislang unbekannten Täter in eine Auseinandersetzung. In deren Verlauf schlug der Täter dem Jungen mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Danach entfernten sich der Unbekannte und sein Begleiter in Richtung Cusanus Gymnasium. Der Flüchtige hat eine dunkle Hautfarbe und ist etwa 18 Jahre alt, zirka 175 Zentimeter groß und korpulent. Er hat schwarze kurze Haare, trug eine olivfarbene Jacke mit rotem Sticker im Brustbereich und weiße Sneakers. Er sprach ohne erkennbaren Dialekt und wirkte leicht alkoholisiert. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zur Identität des Täters machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz zu melden, Telefon 02452 920 0. Auch online können Sie Hinweise zur Tat geben. Dies ist auf der Internetseite der Polizei Heinsberg möglich oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

