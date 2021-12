Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht an geparkten Fahrzeug in Bad Neuenahr

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am Samstag, gegen 17:00 Uhr parkte eine PKW Fahrerin ihren grauen VW Golf an dem linken Fahrbahnrand der Mittelstraße auf Höhe der Ahr-Thermen. Als sie nach wenigen Minuten zu ihren PKW zurück kehrte stellte sie Lackschäden und eine eingedellte Beifahrertür fest. Anhand der Spurenlage touchierte der Unfallverursacher im Vorbeifahren, in Fahrtrichtung Augustinum / Am Schwanenteich fahrend den grauen Golf. Demnach müsste der Verursacher auf der Fahrerseite mindestens einen Lackschaden haben. Es werden Zeugen, die sachverhaltsrelevante Hinweise auf Fahrer oder Fahrzeug geben können gesucht.

