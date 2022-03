Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Darfeld/Einbruch in Tankstelle

Coesfeld (ots)

Auf Zigaretten und Tabakwaren hatten es Unbekannte in der Nacht zum Freitag(4.3.) bei einem Einbruch in eine Tankstelle in Darfeld abgesehen. Mit einem Gullideckel, den sie gegenüber der Tankstelle, ausgehoben hatten, schlugen die Unbekannten eine Glasscheibe zum Verkaufsraum ein. In Inneren suchten sie gezielt die Regale hinter dem Verkaufstresen auf, wo Zigaretten und Tabakwaren aufbewahrt werden. Mit ihrem erbeuteten Gut verließen sie die Tankstelle in unbekannte Richtung. Die Tatzeit kann, aufgrund der ausgelösten Alarmanlage, auf 3.27 Uhr festgelegt werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell