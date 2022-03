Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Am Dorn/E-Scooter ohne Kennzeichen

Coesfeld (ots)

Aufgrund des fehlenden Kennzeichens wurde eine Polizeistreife am späten Donnerstagabend (3.3.) auf einen E-Scooter auf einem Tankstellengeländer an der Straße Am Dorn aufmerksam. Bei der Überprüfung gab der 19-jährige Fahrer aus Senden an, dass er den Roller geliehen habe und nicht wisse, dass ein E-Scooter versichert werden müsse. Nun erwartet den Sendener, als auch seinen Freund, der den Scooter verliehen hatte, ein Strafverfahren.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass der Versicherungsschutz für E-Scooter jeweils am 1. März eines Jahres erneuert werden muss. Den aktuellen Versicherungsschutz erkennt man an einem grünen Kennzeichen, dass am Scooter angebracht werden muss.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell