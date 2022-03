POL-PDLD: Burrweiler - Fahrradhelm schützt vor schwerwiegender Kopfverletzung

Polizeidirektion Landau

Vermutlich seinem getragenen Fahrradhelm ist es zu verdanken, dass ein 59 Jahre alter Radfahrer mit einer Platzwunde an der linken Schläfe nicht schwerwiegender verletzt wurde. Der Mann war gestern Mittag (28.02.2022, 14.40 Uhr) am Annaberg unterwegs, als er infolge einer Bodenwelle die Kontrolle über sein Fahrrad verlor, dabei nach rechts von der Fahrbahn abkam und kopfüber hinstürzte. Mit dem Rettungswagen kam er in ein Krankenhaus. Die Polizei weist daraufhin: Bei einem schweren Sturz kann ein Fahrradhelm die Gesundheit oder gar das Leben retten.

