Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Standkontrolle

Edenkoben (ots)

Am heutigen Nachmittag (28.02.2022) wurde in der Luitpoldstraße eine Standkontrolle durchgeführt. Innerhalb einer Stunde mussten vier Fahrzeugführer verwarnt werden, da sie nicht angegurtet waren. Außerdem war ein Kind nicht angeschnallt, was für die Fahrzeugführerin eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach sich zieht. Sie wird sich auf ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro und einen Punkt im Fahreignungsregister einstellen müssen. Ebenfalls Ordnungswidrigkeitenanzeigen handelten sich drei Fahrzeugführer ein, da sie während der Fahrt das Mobiltelefon benutzten. Auf sie kommt ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einen Punkt im Fahreignungsregister zu. Ein Fahrzeugführer wurde gebührenpflichtig verwarnt, da er auf seinem Anhänger ungesichert Holz transportierte. Er durfte seine Fahrt erst fortsetzen, nachdem die Ladung entsprechend gesichert wurde.

