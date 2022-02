Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Fahrradfahrerin schwer verletzt

Edesheim (ots)

In der Eisenbahnstraße stürzte gestern Mittag (27.02.2022, 14.30 Uhr) eine 58 Jahre alte Pedelec-Fahrerin, weil sich beim Absteigen von ihrem Fahrrad ihre Jacke in der Sattelstütze verfangen hatte. Mit Verdacht einer schweren Beckenfraktur musste sie in ein Krankenhaus gebracht werde.

