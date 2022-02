Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schweigen-Rechtenbach Erheblicher Sachschaden an Pkw angerichtet - Zeugen gesucht

Schweigen-Rechtenbach (ots)

In der Burgunderstraße wurde in der Zeit von 13.02.22 bis zum 27.02.2022, ein nicht zugelassener schwarzer Pkw Opel Tigra, rundum zerkratzt und ein Sachschaden in Höhe von 3000.- Euro angerichtet. Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten sich unter 06343-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

