Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Klingenmünster B48 - Kollision mit Bordstein durch Ausweichmanöver

Klingenmünster B 48 (ots)

Gegen 12:30 Uhr befuhr die Fahrerin eines grauen Renault Zoe die B48 von Bad Bergzabern in Richtung Klingenmünster. Kurz vor dem Ortseingang Klingenmünster kam der 55-jährigen Renault-Fahrerin in einer langgezogenen Rechtskurve ein bislang unbekanntes Fahrzeug entgegen. Der Fahrzeugführer kam auf die Gegenspur, sodass die Renault-Fahrerin nach rechts ausweichen musste und gegen den Bordstein fuhr. An dem Renault entstand ein Sachschaden in Höhe von 500.- Euro. Der Fahrzeugführer des Gegenverkehrs setzte seine Fahrt in Richtung Bad Bergzabern fort. Hinweise zu dem Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

