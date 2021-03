Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Kind in Großenkneten

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 16. März 2021, 07.45 Uhr, befuhr ein 13-jähriger Fahrradfahrer aus der Gemeinde Großenkneten den linksseitigen Geh-und Radweg der Wildeshauser Straße in Richtung ortsauswärts. Hierbei fuhr er gegen den Pkw eines 44-jährigen Pkw-Fahrers, ebenfalls aus der Gemeinde Großenkneten, der mit seinem Pkw in einer Grundstückseinfahrt stand und sich vergewisserte, dass kein Fußgänger oder Radfahrer kreuzt. Der 13-Jährige wurde leicht verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 850 Euro.

