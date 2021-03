Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw-Fahrerin beschädigt Hausmauer und flüchtet +++ Zeugen gesucht

Eine bislang unbekannte Pkw-Fahrerin beschädigte am Montag, 15. März 2021, unter anderem die Mauer eines Mehrfamilienhauses in der Dungendeichstraße in Brake und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Gegen 22:15 Uhr befuhr eine Fahrzeugführerin mit ihrem grauen VW Tiguan die Dungendeichstraße in Brake. Als sie nach links in die Bahnhofstraße abbiegen wollte, kam sich nach rechts von der Fahrbahn ab, sodass der Pkw über den Bordstein und den Rad-/Fußweg fuhr.

Anschließend touchierte der Pkw die Mauer eines angrenzenden Mehrfamilienhauses, wodurch geringe Sachschäden an der Mauer sowie an einem angebrachten Fitter entstanden.

Die Pkw-Fahrerin entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Beamten der Polizei Brake leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen die Frau ein. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise auf die Pkw-Fahrerin machen können. Diese werden unter der Telefonnummer 04401/935-0 entgegengenommen.

