Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Ovelgönne gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Brake sucht nach Zeugen, die Hinweise zu einem Lkw-Fahrer geben können, der am Montag, 15. März 2021, die Logemannsdeichstraße in Brake befahren hat.

Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer befuhr am Montag, 15. März 2021, gegen 19:00 Uhr, die Logemannsdeichstraße in Richtung Hammelwarder Außendeich (B211) in Ovelgönne.

Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn, sodass ein entgegenkommender Lkw nach rechts auf die Berme ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Dadurch wurde die Berme stark aufgewühlt und der Lkw beschädigt. Zudem musste er von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Lkw-Fahrer, der zuvor auf die Gegenfahrbahn geriet, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Lkw-Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04401/935-0 mit der Polizei Brake in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell