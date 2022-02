Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag kam es zwischen 10.15 Uhr und 11.00 Uhr auf dem Parkdeck eines Einkaufsmarkts in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg zu einer Unfallflucht. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker touchierte vermutlich beim Einparken einen Citroen, der auf einem der Mutter-Kind-Parkplätze abgestellt war. An dem Citroen konnten die hinzugerufenen Polizeibeamten orange-farbene Lackantragungen entdecken, die vom Fahrzeug des Unbekannten stammen dürften. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell