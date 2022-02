Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Pleidelsheim: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Ludwigsburg (ots)

Eine schwer verletzte 32 Jahre alte Frau und Sachschaden in Höhe von etwa 120.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitag gegen 10.20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Nord und Pleidelsheim ereignete. Die 32 Jahre alte Mitsubishi-Fahrerin wollte vermutlich einen Vorausfahrenden überholen und wechselte hierauf vom mittleren auf den linken Fahrstreifen. Mutmaßlich übersah sie hierbei einen 46-jährigen Mercedes GT-Lenker, der die linke Spur befuhr. In der Folge stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Durch den Aufprall wurde der Mitsubishi im weiteren Verlauf auf den Mercedes-LKW eines 62 Jahre alten Mannes geschoben, der ebenfalls die mittlere Spur befuhr. Die Frau musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mitsubishi und der Mercedes GT waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Freiberg am Neckar und die Feuerwehr Ludwigsburg befanden sich mit vier Fahrzeugen und 27 Wehrleuten im Einsatz. Während der Unfallaufnahme waren der linke und der mittlere Fahrstreifen bis gegen 12.30 Uhr gesperrt. Es entstand ein Rückstau von mehreren Kilometern. Der Stau hatte sich gegen 13.30 Uhr aufgelöst.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell