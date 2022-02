Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: 45-Jähriger stört Corona-Kontrolle

Ludwigsburg (ots)

Wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Nötigung, Bedrohung, Beleidigung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz muss sich ein 45-Jähriger verantworten, der am Donnerstag gegen 10:50 Uhr am Busbahnhof in Vaihingen an der Enz Kontrollmaßnahmen zur Einhaltung der Corona-Maßnahmen erheblich störte. Mitarbeiter der Stadt Vaihingen an der Enz führten die Kontrollen gemeinsam mit Prüfpersonal der zuständigen Verkehrsbetriebe durch. Als die Kontrollierenden einen Bus betreten wollten, stellte sich der 45-Jährige in die Tür und versperrte hierdurch den Zutritt. Im weiteren Verlauf schubste er einen 52 Jahre alten Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe sowie eine 42 Jahre alte Vollzugsbedienstete der Stadt Vaihingen an der Enz. Zudem beleidigte und bedrohte er die beiden, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Bei der Kontrolle des Mannes stellten die eingesetzten Polizeibeamten Marihuana bei ihm fest.

