Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Verkehrsüberwachung der Polizei

Limburgerhof (ots)

Am 27.10.2021, im Zeitraum von 07:45 Uhr bis 08:30 Uhr, haben Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt das Durchfahrtsverbot zur Bushaltestelle an der Rudolf-Wihr-Schule überwacht. In dem Zeitraum missachteten drei Fahrzeugführer das Durchfahrtsverbot. Dies zog ein Verwarnungsgeld in Höhe von 20 Euro nach sich. Bereits in der Vergangenheit gab es Beschwerden, dass das Durchfahrtsverbot während den Bring-/Abholzeiten missachtet wird. Auch würden Fahrzeuge an der Bushaltestelle und auf gesperrten Grünflächen parken. Seitens der Polizei und dem Ordnungsamt werden weitere Kontrollen an der Schule folgen.

