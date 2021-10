Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Ladendieb auf frischer Tat erwischt

Schifferstadt (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 17:00 Uhr, wurde ein 15-Jähriger in einem Supermarkt im Waldspitzweg durch den Ladendetektiv beim Diebstahl von drei Flaschen Schnaps, zwei Feuerzeugen und Bonbons auf frischer Tat erwischt. Der 15-Jährige hatte das Diebesgut erfolglos mit Alufolie umwickelt, um die Sicherheitsmechanismen an der Kasse zu umgehen. Die Mutter des 15-Jährigen wurde verständigt und kam vor Ort. Gegen den Jungen wird wegen Diebstahl ermittelt.

