Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker war am Donnerstag gegen 13:15 Uhr in der Erlachhofstraße in Ludwigsburg in einen Unfall verwickelt. Der Unbekannte kam aus Richtung einer Durchfahrt, die zu einer Tiefgarage im Bereich einer Fachklinik führt. Beim Vorbeifahren streifte er einen 19-Jährigen, der mit dem Rücken zur Zufahrt an einem Rettungswagen stand. Der junge Mann wurde durch die Kollision nach vorn gestoßen und leicht verletzt. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, sucht Zeugen.

