Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen-Untermberg: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstagmorgen, zwischen 06:00 Uhr und 08:00 Uhr, Zutritt in ein Wohnhaus im Silvanerweg in Untermberg. Die Unbekannten durchwühlten alle Stockwerke und entwendeten den bisherigen Erkenntnissen zufolge eine Münzsammlung sowie einen niedrigen Bargeldbetrag. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, sucht Zeugen, die Verdächtige beobachtet haben.

