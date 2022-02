Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen

Verkehrsunfall: Verkehrswidrig gemeinsam auf dem E-Roller

Lübeck (ots)

Am Mittwochnachmittag (23.02.2022) sind bei einem Verkehrsunfall in Lübeck St. Jürgen zwei Jugendliche verletzt worden. Die beiden 15 und 16 Jahre alten Mädchen waren verkehrswidrig gemeinsam auf einem E-Roller unterwegs und wurden nach Missachtung der Vorfahrtsregeln von einem PKW erfasst.

Gegen 15:50 Uhr befuhren die jungen Frauen mit dem Leih-E-Roller die Dorfstraße stadtauswärts in Richtung Kleingartenverein. Im Kreuzungsbereich der Billrothstraße hätten sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden PKW Hyundai beachten müssen.

Weil sie dieses nicht taten wurden sie von dem kreuzenden, vorfahrtberechtigen PKW erfasst und stürzten im Anschluss auf die Fahrbahn. Dabei zogen sie sich leichte Verletzungen zu. Die 15-jährige Rollerfahrerin wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 66-jährige Fahrerin des Hyundais blieb unverletzt.

An dem PKW als auch an dem Elektroroller entstanden Sachschäden in einer Gesamthöhe von circa 900 Euro.

Die Fahrerin des E-Rollers muss sich nun wegen des verbotswidrigen gemeinsamen Fahrens und des Verstoßes gegen die Vorfahrtsregeln verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell