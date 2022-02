Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Schönwalde am Bungsberg/ Rethwisch

Unbekannte entwenden landwirtschaftliche Geräte im Wert von 10.000 Euro

Lübeck (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (24.02.) wurde durch bislang unbekannte Täter eine Scheune in der Ortschaft Rethwisch aufgebrochen und darin befindliche Werkzeuge und Maschinen entwendet. Die Polizeistation Schönwalde ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 12:00 Uhr wurden die Polizisten über einen Einbruch auf einem ehemaligen landwirtschaftlichen Hof in Rethwisch informiert. Nach bisherigem Erkenntnisstand brachen Unbekannte in der vergangenen Nacht eine Scheune, die als Lagerhalle genutzt wird, auf. Neben einem Rasenmähertraktor entwendeten die Täter diverse landwirtschaftliche Geräte, die sie vor dem Abtransport an der Gemeindestraße zwischenlagerten.

Der Sachschaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizeistation Schönwalde hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Die Beamten gehen davon aus, dass aufgrund der Beschaffenheit der Geräte mindestens zwei Personen an der Tat beteiligt waren und zum Weitertransport des Diebesgutes einen PKW mit Anhänger oder Transporter nutzten. Zeugen, die am Mittwochabend (23.02.) oder in der Nacht zu Donnerstag (24.02.) verdächtige Beobachtungen im Bereich Rethwisch oder Langenhagen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04528-510 oder per E-Mail an schoenwalde.pst@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell