POL-LB: Erdmannhausen: Zwei Fahrräder aus Garage gestohlen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch zwischen 19:30 und 06:00 Uhr haben unbekannte Täter aus einer Garage in der Kirchenfeldstraße zwei Fahrräder gestohlen. Dabei handelt es sich um ein schwarzes Rennrad der Marke Canyon, Typ Ultimate AL 9.0 und um ein Mountainbike desselben Herstellers, Typ Strive AL 6.0 im Gesamtwert von etwa 4.500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, entgegen.

