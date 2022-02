Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Hoheneck: Einbruch in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter hebelten in der Nacht zum Donnerstag eine Tür eines Restaurants in der Uferstraße in Hoheneck auf und verschafften sich so Zutritt in den Schankraum. Hier entwendeten sie einen Tablet-Computer sowie einen dreistelligen Bargeldbetrag. Insgesamt wird der Sachschaden auf rund 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werde gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg, 07141 18-5353, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell