Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B 295

BAB 81

Ditzingen: Unbekannter flüchtet vor der Polizei

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker leistete sich am frühen Freitagmorgen im Bereich Ditzingen eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Gegen 03.00 Uhr wollte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Ditzingen den Fahrer eines roten Cupra Leon, der auf der Bundesstraße 295 im Bereich Stuttgart-Hausen unterwegs war, einer Verkehrskontrolle unterziehen. Als der Unbekannte dies wohl registrierte, gab er Vollgas. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit ergriff er die Flucht in Richtung der Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Feuerbach. Im dortigen Bereich überfuhr er eine rote Ampel und setzte seine Fahrt dann auf der Bundesautobahn 81 in Richtung Heilbronn fort. Trotz einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 200 km/h war es den verfolgenden Beamten nicht möglich auf den Cupra aufzuschließen, so dass er auf Höhe der Anschlussstelle Ludwigsburg-Süd letztlich aus den Augen verloren wurde. Bei dem Fahrer soll es sich um einen Mann im Alter von 20 bis 30 Jahren handeln. Er trug eine schwarze Basecap und hatte einen Dreitagebart. Ein Beifahrer saß ebenfalls im Fahrzeug. Am PKW waren Ludwigsburger Kennzeichen (LB-) angebracht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ditzingen, 07156 4352-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell