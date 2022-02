Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Rauchentwicklung in Wohngebäude

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwilligen Feuerwehren Sachsenheim, Bietigheim-Bissingen und Oberriexingen rückten am Donnerstagabend gegen 20:30 Uhr mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 45 Wehrkräften in die Hermann-Hesse-Straße in Großsachsenheim aus, nachdem ein Rauchmelder Alarm geschlagen hatte. Vor Ort konnte Rauch festgestellt werden, der mutmaßlich aus dem Heizraum eines Wohnhauses drang. Ein offenes Feuer war nicht entstanden. Die Ursache der Rauchentwicklung konnte nicht ermittelt werden. Eine Fachfirma wird die Heizungsanlage im Nachgang überprüfen. Gemäß den bisherigen Erkenntnissen entstand kein Sachschaden

