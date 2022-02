Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Gesundheitliche Probleme führen mutmaßlich zu Unfall

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls fuhr ein 80-jähriger VW-Fahrer am Donnerstag gegen 11:10 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Marbacher Straße in Ludwigsburg auf den geparkten Mercedes eines 81-Jährigen auf. Eine 40 Jahre alte Zeugin bemerkte, dass der VW-Fahrer möglicherweise gesundheitliche Probleme hat. Sie öffnete die Fahrertür, schaltete den Motor des VW aus und zog den Schlüssel ab. Anschließend verständigte sie den Rettungsdienst, der den Mann, der nicht ansprechbar war, in ein Krankenhaus brachte. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2.000 Euro.

