Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Tamm

Asperg: 29-Jähriger wegen Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Seit Donnerstag, den 24. Februar 2022, befindet sich ein 29-jähriger Tatverdächtiger wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in Untersuchungshaft. Ein Nachbar des Tatverdächtigen hatte sich am Mittwochvormittag bei der Gemeinde Tamm beschwert, da er sich durch den 29-Jährigen in seiner Ruhe gestört fühlte. Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes Tamm begaben sich daraufhin gegen 12:00 Uhr zur Wohnung des 29-Jährigen, von der nach Einschätzung der Mitarbeiter des Vollzugsdienstes der Geruch von Marihuana ausging. Hierauf alarmierten sie die Polizei. Die Wohnung sollte im weiteren Verlauf auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Heilbronn durchsucht werden. Als die Einsatzkräfte an der Wohnanschrift eintrafen, fuhr der 29-Jährige gerade mit einem Audi davon. In der Folge lieferte sich der Mann mit der Polizei eine Verfolgungsfahrt von Tamm nach Asperg, wo er auf einem Feldweg mehrere Spaziergänger gefährdet haben soll. Der Tatverdächtige konnte schließlich in Asperg gestellt und widerstandslos vorläufig festgenommen werden. Die Beamten fanden in der Folge verkaufsfertig verpacktes und portioniertes Betäubungsmittel bei dem 29-Jährigen auf. Es stellte sich zudem heraus, dass der Tatverdächtige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen wurden verschiedene Betäubungsmittel sowie Verpackungs- und Konsummaterialien aufgefunden und sichergestellt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde der Tatverdächtige am Donnerstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln erließ, in Vollzug setzte und den Tatverdächtigen anschließend in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell