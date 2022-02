Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen

Vaihingen an der Enz: Falschfahrer auf der B 10

Ludwigsburg (ots)

Wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz derzeit gegen einen 30 Jahre alten Citroen-Fahrer, der in der Nacht zum Freitag auf der Bundesstraße 10 zwischen Schwieberdingen und Hardt-/Schönbühlhof als Falschfahrer in Richtung Vaihingen an der Enz unterwegs war. Gegen 00.30 Uhr wurde der Falschfahrer von einem Verkehrsteilnehmer, der die Gegenfahrbahn befuhr, gemeldet. Beamte des Polizeireviers Vaihingen an der Enz fahndeten nach dem Citroen-Fahrer, der auf Höhe Hardt-/Schönbühlhof letztlich wieder auf die für seine Fahrtrichtung vorgesehen Fahrbahnseite wechselte. Glücklicherweise war es zu keiner andere Verkehrsteilnehmer gefährdenden Situation gekommen. Die Beamten konnten den Citroen und die beiden Insassen, den 30-jährigen Fahrer und seinen Beifahrer, im Bereich Vaihingen an der Enz einer Kontrolle unterziehen. Der Fahrer führte freiwillig einen Atemalkoholtest durch. Da dieser positiv verlief, ließ er ebenfalls freiwillig eine Blutentnahme durchführen. Der Beifahrer schien ebenfalls unter Alkoholeinwirkung zu stehen. Dem 30-Jährigen wurde bis auf weiteres das Führen eines Kraftfahrzeugs untersagt. Die Ermittlungen dauern.

