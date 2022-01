Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Stürmische Nacht

Rostock (ots)

Aufgrund des Sturmtiefes kam es in der Nacht vom 29. zum 30. Januar 2022 zu einem erhöhten Einsatzaufkommen für die Polizei. In der Zeit zwischen 18 und 9 Uhr morgens gingen in der Leitstelle des Polizeipräsidiums Rostock wegen der Wettersituation 189 Notrufe ein. Die Bandbreite reichte dabei von einfachen Hinweisen bis zu umgestürzten Bäumen, die vereinzelt Häuser und Grundstücke beschädigten bzw. Straßen blockierten und so auch Unfälle verursachten. Zu Personenschäden kam es nicht. Zur Stunde sind noch immer einige Straßen voll gesperrt. Dies betrifft die L 12 zwischen Neubukow und Zweedorf, die L 142 bei Schwaan zwischen Fachklinik Waldeck und dem Abzweig Niendorf und die L 191 zwischen Sanitz und Dänschenburg. Hauptgrund für die anhaltenden Sperrungen ist die Tatsache, dass es für die Feuerwehren bei den derzeitigen Windstärken noch immer zu gefährlich in den betroffenen Wald- und Alleestücken ist. Die Beseitigung wird voraussichtlich bis weit in die zweite Tageshälfte hinein andauern. Im Auftrag Peter Michael Ziemer Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock Dezernat 1 Einsatzleitstelle

