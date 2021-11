Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Zeugen gesucht

Twist (ots)

Am Samstag waren zwei 11-jährige Jungen gegen 15.35 Uhr auf ihren Tretrollern auf dem Radweg an der Straße Am Kanal in Twist unterwegs. Dabei fuhr unvermittelt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer von der Straße auf den Radweg auf. Als der Fahrer mit seinem Auto auf die Kinder zufuhr, wichen diese auf die Straße und den Grünstreifen aus und kamen zu Fall. Verletzt wurde niemand. Anschließend setzte der Fahrer, der vermutlich in einem silbernen Opel unterwegs war, seine Fahrt in Richtung Meppen fort. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Twist unter der Rufnummer 05936/934500 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell