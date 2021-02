Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mudersbach- Raubdelikt -Zeuge dringend gesucht

Mudersbach (ots)

Am 21.04.2020, gegen 11.00 Uhr kam es in Mudersbach OT Niederschelderhütte am dortigen Bauhof zu einem räuberischen Diebstahl an einem Altmetall und Elektroschrott-Container. Im Verlauf der Ermittlungen in dieser Strafsache wurde bekannt, dass ein männlicher Zeuge den Vorfall beobachtet hatte. Dieser Zeuge ist den Ermittlungsbehörden noch nicht bekannt. Er wird gebeten sich bei der Polizei Betzdorf oder dem Polizeibezirksdienst Mudersbach zu melden.

