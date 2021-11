Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Paletten und Holzscheite in Brand geraten

Schüttorf (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache gerieten in der Nacht zu Mittwoch gegen 0.30 Uhr in der Sandstraße in Schüttorf mehrere, als Sofa genutzte, Paletten sowie ein Stapel mit Holzscheiten in Brand. Verletzt wurde niemand. Durch das Feuer wurde ein Fenster der angrenzenden Doppelhaushälfte beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bisher noch nicht fest.

