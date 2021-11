Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am 8. November kam es in Nordhorn auf dem Radweg des Nordhorn-Almelo-Kanals, in Höhe der dortigen Ferienhaussiedlung "Seepark", zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin und einem Radfahrer. Wodurch die Fußgängerin stürzte. Der Radfahrer entschuldigte sich und half der der Fußgängerin aufzustehen. Anschließend fuhr er in Begleitung einer Frau weiter, ohne dass es zu einem Personalien Austausch gekommen war. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass die Fußgängerin sich schwer verletzt hat. Der Radfahrer sowie weitere Zeugen werden daher gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

