POL-GT: Zeugenaufruf nach Party am 30./ 31.Juli

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - In der Nähe einer privaten Feier ist es in der Nacht zu Samstag (31.07.) zu einem Übergriff einer bislang unbekannten Tätergruppe zum Nachteil eines 16-Jährigen gekommen.

Der junge Mann ist eigenen Angaben nach am frühen Morgen in der Nähe des Partyhauses auf einem Spielplatz an der Straße Lange Wiese geschlagen und getreten worden. Bei den Tätern soll es sich um 4 Personen gehandelt haben, welche noch auf den 16-Jährigen einschlugen, als dieser bereits am Boden lag. Dieser verletzte sich dabei leicht. Die Unbekannten waren ca. 19-25 Jahre alt. Entgegen der ersten Vermutungen, ergaben die Ermittlungen der Kriminalpolizei Gütersloh, dass es sich bei den Tätern nicht um andere Partygäste handelte.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Wer hat eine Gruppe junger Männer in der Nacht rund um den Tatort bemerkt? Wer hat verdächtige Fahrzeuge beobachtet? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

