Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Lehmhegge/ Autos an Wanderparkplätzen aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Zwei Autos haben Unbekannte am Samstag (05.03.22) auf dem Wanderparkplatz an der Lehmhegge aufgebrochen. Die Tatzeiten liegen zwischen 14.15 Uhr und 16.45. An beiden Fahrzeugen schlugen die Täter die Scheibe im Fondbereich der Fahrerseite ein. Bei den Autos handelt es sich um einen roten Volvo P245 und einen blauen Opel P-J. In beiden Fällen steht noch nicht fest, ob die Täter etwas gestohlen haben. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise und rät:

- Keine Wertsachen und Wertgegenstände im Auto zu lassen - Auch das vermeintlich beste Versteck hält Täter nicht vom Aufbruch ab

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell