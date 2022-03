Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, 06.03.2022

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Linienbus streift geparkte Fahrzeuge und flüchtet - Neu-Isenburg

Am Samstag, gegen 22.45 Uhr, befuhr der Fahrer eines Linienbusses auf dem Weg nach Dreieich-Sprendlingen die Bahnhofstraße in Höhe der 230er Hausnummern und touchierte hierbei zwei geparkte Fahrzeuge. An einem Skoda aus Stuttgart entstand hierbei ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Die Schadenshöhe an einem Isenburger Honda wird auf circa 6.500 Euro geschätzt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Fahrer seine Fahrt fort und nahm hierbei auch Fahrgäste auf.

Zur Klärung der Unfallursache wurde bei dem 43-jährigen Busfahrer aus Langen eine Blutentnahme durchgeführt. An dem Linienbus entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Die Polizeistation Neu-Isenburg bittet Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06102 29020 zu melden.

