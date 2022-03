Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Blitzermeldung: Fahren Sie vorausschauend, mit angepasster Geschwindigkeit und bitte nicht schneller als erlaubt!

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Polizeipräsidium Südosthessen - Geschwindigkeitskontrollstellen für die 10. Kalenderwoche 2022

(aa) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits, wobei der Schwerpunkt auf unfallträchtigen Strecken liegt. Darüber hinaus messen die Polizisten auch zum Schutz unserer Kinder vor einer Schule sowie im Bereich von Wildgefahrenstrecken.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

07.03.2022:

L 3001, Dietzenbach in Richtung Offenthal, zwischen Hexenberg und Offenthal (Wildgefahrenstrecke); L 2310, Froschhausen in Richtung Weiskirchen, zwischen B 45 und Froschhausen (Wildgefahrenstrecke); B 43 a, Hanau in Richtung Fulda, AS Hanau-Hafen (Unfallschwerpunkt);

08.03.2022:

B 43 a, Hanau in Richtung Fulda, AS Hanau-Hafen (Unfallschwerpunkt); B 257, Gründau-Lieblos, Höhe Gründauer Straße in Richtung Lieblos/Büdingen (Gefahrenbereich Geschwindigkeit); Biebergemünd-Wirtheim, Frankfurter Straße, beide Richtungen (Gefahrenbereich Geschwindigkeit);

09.03.2022:

L 3195, Gemarkung Maintal, in Richtung Wachenbuchen (Schule); L 3008, Hanau-Mittelbuchen, in Höhe Kesselstädter Straße (Gefahrenbereich Geschwindigkeit); B 43 a, Hanau in Richtung Dieburg, im Bereich AS Hanau-Hafen (Unfallschwerpunkt);

10.03.2022:

B 45 Dieburg in Richtung Hanau, im Bereich A 3, beide Richtung (Unfallschwerpunkt); K 174, Dietzenbach Richtung Rodgau, zwischen Waldacker und Rodgau-Ring-Straße (Wildgefahrenstrecke);

11.03.2022:

Hanau, Depotstraße, in Richtung Großauheim, in Höhe "Alter Kahler Weg" (Unfallschwerpunkt);

12. und 13.03.2022:

Hanau, Depotstraße, in Richtung Großauheim, in Höhe "Alter Kahler Weg" (Unfallschwerpunkt).

Offenbach, 04.03.2022, Pressestelle, Andrea Ackermann

