POL-OF: Zeugen gesucht: Wer sah den Vorfall in der Groß-Hasenbach-Straße/Bleichstraße?; E-Scooter-Fahrer hatte Haftbefehl: Passanten unterstützen Festnahme; Bei Alleinunfall verletzt und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Zeugen gesucht: Wer sah den Vorfall in der Groß-Hasenbach-Straße/Bleichstraße? - Offenbach

(jm) Noch unklar sind die Hintergründe eines Vorfalls, der sich am Dienstagabend in der Groß-Hasenbach-Straße ereignet hat. Gegen 19.25 Uhr wurde eine Schlägerei auf dem Gehweg im Bereich Bleichstraße/Groß-Hasenbach-Straße durch einen Zeugen gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen stand ein 21-jähriger Offenbacher auf dem Gehweg, als er von einem Unbekannten zunächst angerempelt und verbal angegangen wurde. Anschließend schlug der unbekannte Mann unvermittelt auf den Offenbacher ein, in dessen Verlauf sich der Angriff bis auf die andere Straßenseite verlagerte und fortsetzte. Danach hat der Angreifer von dem zu Boden gestürzten 21-Jährigen abgelassen und war in Richtung Mittelseestraße geflüchtet. Er ist 25 bis 30 Jahre alt, 1,85 Meter groß, hat schwarze mittellange Haare und einen schwarzen Vollbart. Er war bekleidet mit einer schwarzen Winterjacke und hatte eine weiße kleine Plastiktüte bei sich. Durch die Schläge erlitt der Offenbacher Gesichtsverletzungen und wurde beim Eintreffen der Streife bereits in einem Rettungswagen versorgt. Anschließend kam er zur weiteren Abklärung in eine Klinik. Die Beamten der Ermittlungsgruppe Offenbach haben den Fall zur Klärung nun auf dem Tisch und bitten weitere Zeugen, sich bei dem Polizeirevier Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

2. E-Scooter-Fahrer hatte Haftbefehl: Passanten unterstützen Festnahme - Offenbach

(fg) Zwei Passanten unterstützen am Dienstagvormittag die Polizei bei der Verfolgung eines flüchtenden E-Scooter-Fahrers, der daraufhin vorläufig festgenommen werden konnte. Eine Streifenbesatzung der Verkehrsinspektion war gegen 10.30 Uhr in der Innenstadt unterwegs und beabsichtigte einen E-Scooter-Fahrer an der Ecke Frankfurter Straße/Herrnstraße zu kontrollieren. Grund hierfür war, dass der Verdacht eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz bestand; am Roller war ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht. Laut der Beamten entzog sich der Unbekannte der Kontrolle zunächst, indem er auf seinem E-Scooter die Herrnstraße entlang in Richtung Geleitsstraße flüchtete. Dabei wurde der Flüchtende von einem Beamten der Verkehrsinspektion zu Fuß verfolgt, während der andere Polizist in den Streifenwagen stieg und hinterherfuhr. Nachdem zwei Passanten die Nacheile der Polizei bemerkten, stellten sie sich dem E-Scooter-Fahrer in Höhe "Große Marktstraße" in den Weg. Dieser geriet dadurch ins Schlingern, konnte anschließend eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Der 33-Jährige verhielt sich äußerst unkooperativ. Bei seiner Durchsuchung konnte die Streifenbesatzung eine geringe Menge Haschisch und Marihuana auffinden. Den eigentlichen Grund der Flucht stellten die Polizisten bei der weiteren Überprüfung auf der Dienststelle fest. Gegen den 33-Jährigen lag ein Vollstreckungshaftbefehl für eine Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen vor. Den Aufenthalt konnte der Beschuldigte durch eine Zahlung von rund 1.800 Euro jedoch abwenden. Zudem war der E-Scooter als gestohlen gemeldet. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Der Mann wurde danach wieder auf freien Fuß gesetzt.

3. Nach Brand: Dreiste Diebe stehlen TV und Spielkonsole / Brandursache derweil geklärt - Schlüchtern

(lei) Dass Diebe nicht die größte Achtung vor dem Eigentum Anderer haben, ist allgemein bekannt, doch die Umstände dieses Diebstahls sind, auch aus polizeilicher Sicht, besonders dreist: Nach einem Wohnhausbrand am Sonntagmorgen im Niederzeller Weg haben Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag das mittlerweile nicht mehr bewohnbare Einfamilienhaus heimgesucht und zumindest den materiellen Schaden für die Bewohner noch weiter vergrößert. Die offenbar äußerst gewissenlosen Langfinger drangen in der Zeit zwischen 19 und 9.30 Uhr in das Brandobjekt ein und entwendeten einen Fernseher sowie eine Spielekonsole, die bei dem Brand unbeschädigt geblieben sind. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Beobachtungen zu verdächtigen Personen gemacht haben und bittet um Mitteilung unter der Rufnummer 06661 9610-0. Unterdessen steht auch weitgehend fest, warum es zu dem Feuer kam: Offenbar hatte sich beim Kochen umherspritzendes Bratöl an einer offenen Gasflamme entzündet und dadurch den folgenreichen Brand verursacht, so die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Bereich Main-Kinzig

1. Bei Alleinunfall verletzt: 87-Jähriger kam ins Krankenhaus - Bruchköbel

(fg) Am Dienstagabend ereignete sich in der Geschwister-Scholl-Straße ein Alleinunfall, bei dem ein 87-Jähriger verletzt wurde und zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus kam. Kurz nach 20 Uhr war der Senior in seinem braunen Dacia Duster auf der Geschwister-Scholl-Straße unterwegs, als er offenbar aufgrund einer medizinischen Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Der Wagen stieß daraufhin mit seinem vorderen rechten Rad gegen den Bordstein einer dortigen Parkbucht und im weiteren Verlauf mit der vorderen rechten Front gegen das Heck eines geparkten Hyundai i10. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Dacia und landete auf dem Dach. Der geparkte Hyundai wurde durch den Aufprall auf einen davor parkenden Dacia Lodgy geschoben. Ein Rettungswagen kümmerte sich um die Verletzungen des 87 Jahre alten Mannes aus Bruchköbel. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 11.000 Euro.

02.03.2022

