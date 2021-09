Polizei Essen

POL-E: Null Verkehrstote? - Die Vision der ROADPOL Safety Days 2021 - Machen Sie mit!

Essen (ots)

Essen / Mülheim an der Ruhr:

Im Rahmen der ROADPOL Safety Days veranstaltet die Polizei Essen / Mülheim an der Ruhr am Dienstag, den 21. September 2021, einen Aktionstag für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

Hintergrund der Aktion: Europaweit sterben täglich rund 70 Menschen im Straßenverkehr.

Hauptunfallursachen sind unter anderem überhöhte Geschwindigkeit, Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss, Fehler beim Abbiegen, die Nichtbeachtung der Vorfahrtsregeln und zu geringer Abstand. Darüber hinaus kam in den vergangenen Jahren das verbotene Bedienen von elektronischen Geräten während der Fahrt als Ursache für gefährliche Situationen und Verkehrsunfälle hinzu. Die Unfallfolgen können durch das Nichtanlegen eines Sicherheitsgurtes oder Nichtverwendung von Kinderrückhaltesystemen deutlich verschlimmert werden.

In den vergangenen fünf Jahren (2016 bis 2020) verletzten sich bei Verkehrsunfällen durchschnittlich rund 2.100 Personen pro Jahr, davon 1.680 in Essen und 420 in Mülheim an der Ruhr. Im Jahr 2020 starben insgesamt sieben Verkehrsteilnehmer, davon sechs in Essen und einer in Mülheim an der Ruhr.

Eine besonders schützenswerte Gruppe im Straßenverkehr sind alle Radfahrer. Die Zahl der Rad- und vor allem der Pedelec-Fahrer steigt, doch sie haben weder eine Knautschzone noch einen Airbag. In NRW verunglücken durchschnittlich 292 Radfahrer pro Woche.

Deswegen hat der diesjährige Aktionstag landesweit den Schwerpunkt Rad- und Pedelec-Fahrer zu schützen.

Unsere Tipps für Radfahrer:

- Tragen Sie einen Helm, dieser kann schwere Kopfverletzungen vermeiden! - Tragen Sie helle oder reflektierende Kleidung, denn Sichtbarkeit schafft Sicherheit! - Achten Sie auf eine gute Beleuchtung - sehen und gesehen werden! - Üben Sie das Fahren und vor allem das Bremsen im sicheren Verkehrsraum!

Ziel der Aktion ist es, die Zahl der Verkehrstoten zu senken - am 21. September sogar auf null!

Im vergangenen Jahr konnten 16 europäische Länder dieses Ziel am Hauptaktionstag erreichen. Die Gesamtzahl der an diesem Tag im Straßenverkehr getöteten Personen lag bei 34 - dem niedrigsten Stand seit Jahren.

Im Rahmen des Aktionstags am 21. September 2021 wird die Polizei an verschiedenen Orten in Essen und Mülheim an der Ruhr unterwegs sein, um alle Verkehrsteilnehmer aktiv über potentielle Gefahren für Radfahrer zu informieren./SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell