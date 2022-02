PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Schwerer Raub mit anschließender Bedrohung +++

Hofheim (ots)

1. Schwerer Raub mit anschließender Bedrohung

Eschborn-Niederhöchststadt, Skulpturenpark, 11.02.2022, 20:25 Uhr

(si) Am Freitagabend kam es im Bereich des Skulpturenparks in Niederhöchststadt zu einem schweren Raub, bei dem zwei Täter Bargeld in Höhe von etwa 15,- EUR entwenden konnten. Im Nachgang bedrohten die Täter den Geschädigten, mutmaßlich mit ihren Messern.

Ersten Ermittlungen zufolge, sollen gg. 20:25 Uhr die beiden Täter den Geschädigten angesprochen und diesen nach Wechselgeld gefragt haben. Der Geschädigte habe daraufhin Bargeld aus seiner Jackentasche geholt und es den beiden Personen als Wechselgeld angeboten. Unvermittelt habe einer der Täter nach dem Geld des Geschädigten gegriffen, um es diesem wegzunehmen. Dieser habe versucht das Geld zu sichern und es fest in seiner Hand zu halten, woraufhin er durch den ersten Täter nach hinten gedrückt worden sei. Der zweite Täter sei unterstützend hinzugekommen und habe den Geschädigten an dessen Hals gepackt. Dieser habe sein Geld dann losgelassen, so dass der erste Täter es entwenden konnte.

Beide Täter hätten sich im Anschluss entfernt, konnten aber durch den Geschädigten, der mittlerweile in Begleitung seiner Clique war, nochmals angetroffen und angesprochen werden. Die beiden Täter hätten dann mutmaßlich Klappmesser aus ihren Taschen gezogen, um die Anwesenden zu bedrohen. Daraufhin habe sich die Gruppe entschlossen zurückzutreten und auseinanderzugehen.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Beide männlichen Täter sollen etwa 17-18 Jahre alt, ca. 180-185 cm groß und ca. 70-80 Kg schwer gewesen sein. Beide hätten dunklere Haut und schwarze kurze Haare gehabt. Einer habe einen Boxerhaarschnitt getragen.

Der erste Täter habe eine dunkle Basecap, eine dunkle Jogginghose, eine dunkle Jacke mit hellem Fellbesatz an der Kapuze getragen und soll eine "Louis Vuitton" Umhängetasche (hell/dunklem Schachbrettmuster und blau/schwarzem Tragegurt) mitgeführt haben.

Der zweite Täter habe eine Mütze getragen, welche er bis in die Stirn gezogen haben soll. Weiterhin habe er eine dunkle Daunenjacke, evtl. "Parajumper" und eine Jogginghose in rot/orange getragen. Des Weiteren habe er die gleiche Umhängetasche wie der erste Täter mitgeführt.

Zeugenhinweise werden bei der Polizeistation Eschborn unter der Tel.-Nr. (06196) 9695-0 entgegengenommen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell