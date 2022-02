PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Mit brachialer Gewalt in Kiosk eingebrochen +++ Einsatzwerkzeug aus Feuerwehrfahrzeug gestohlen +++ Weitere Einbrüche +++ Brand auf Schultoilette +++ Zeltgarage durch Feuer beschädigt

Hofheim (ots)

1. Mit brachialer Gewalt in Kiosk eingebrochen, Kelkheim, Fischbach, Kelkheimer Straße, 10.02.2022, 01.05 Uhr,

(pl)Mit brachialer Gewalt haben sich vier Täter in der Nacht zum Donnerstag Zugang zu einem Kiosk in der Kelkheimer Straße in Fischbach verschafft. Das Quartett zertrümmerte gegen 01.00 Uhr mit einem Gullideckel die Glasscheibe der Eingangstür und drang durch das entstandene Loch in den Verkaufsraum des Kiosks ein. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten und entwendeten Zigarettenpackungen, Bargeld sowie weitere Gegenstände im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Mit der Beute stiegen sie dann in einen weißen Golf und fuhren in Richtung Kelkheim-Zentrum davon. An dem Fluchtfahrzeug waren Kennzeichen angebracht, welche zuvor von einem, in einer Nebenstraße geparkten, Pkw abmontiert und gestohlen wurden. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach den flüchtigen Tätern verlief leider ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

2. Einsatzwerkzeug aus Feuerwehrfahrzeug gestohlen, Eppstein, Vockenhausen, An der Embsmühle, 08.02.2022, 17.45 Uhr bis 09.02.2022, 13.45 Uhr,

(pl)Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochnachmittag sind Unbekannte in Vockenhausen in das Gebäude der Feuerwehr eingebrochen und haben Werkzeug entwendet. Die Täter verschafften sich durch eine aufgehebelte Tür Zutritt zur Fahrzeughalle. Anschließend begaben sie sich zu den Feuerwehrfahrzeugen und entwendeten aus einem der Fahrzeuge hydraulische Werkzeuge sowie einen Bolzenschneider. Mit ihrer Beute gelang den Einbrechern unerkannt die Flucht. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. Einbrecher gescheitert,

Eppstein, Vockenhausen, Hauptstraße, Taunusstraße, 08.02.2022, 19.30 Uhr bis 09.02.2022, 08.20 Uhr,

(pl)In Vockenhausen scheiterten unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch beim Versuch, in zwei gewerbliche Betriebe einzubrechen. Die Einbrecher machten sich zum einen an den Fenstern einer Gaststätte in der Hauptstraße und zum anderen an der Tür eines Friseurgeschäftes in der Taunusstraße zu schaffen. Die Fenster und die Tür hielten jedoch den Einbruchsversuchen stand, so dass die Täter unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

4. Alarmanlage vertreibt Einbrecher,

Hofheim am Taunus, Langenhain, Gimpelweg, 09.02.2022, 18.20 Uhr,

(pl)In Langenhain ereignete sich am Mittwochabend ein versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus. Gegen 18.20 Uhr schlugen unbekannte Täter im Gimpelweg eine Fensterscheibe eines Wohnhauses ein. Ihr Treiben löste jedoch offensichtlich die Alarmanlage des Hauses aus, woraufhin die Einbrecher ihr weiteres Vorhaben abbrachen und die Flucht ergriffen. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

5. Erneut Testcontainer von Einbrechern angegangen, Kelkheim (Taunus), Im Unterdorf, Liederbach am Taunus, Niederhofheim, Höchster Straße, 08.02.2022, 20.00 Uhr bis 09.02.2022, 06.40 Uhr,

(pl)Nachdem im Main-Taunus-Kreis bereits im Verlauf des Wochenendes mehrere Corona-Teststationen von Einbrechern heimgesucht worden sind, kam es in der Nacht zum Mittwoch zu zwei weiteren Einbrüchen in Testcontainer. Die Täter schlugen im Verlauf der Nacht in der Straße "Im Unterdorf" in Kelkheim und in der Höchster Straße in Niederhofheim zu und öffneten gewaltsam die Türen der beiden betroffenen Container. Während die Einbrecher aus einer Teststation Bargeld entwendeten, ergriffen sie in dem anderen Fall offensichtlich ohne Beute wieder die Flucht. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

6. In Vereinsheim eingebrochen,

Eschborn, Hauptstraße, 08.02.2022, 14.00 Uhr bis 09.02.2022, 14.45 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter sind zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochnachmittag in der Hauptstraße in Eschborn in ein Vereinsheim eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam die Türen zu unterschiedlichen Lagerräumen des Gebäudes, durchsuchten diese jedoch augenscheinlich nicht nach Diebesgut. Im Anschluss verweilten die Unbekannten offensichtlich noch über einen unbestimmten Zeitraum auf dem Gelände und entfernten sich dann schließlich wieder. Bislang können noch keine Angaben zu einem potenziellen Stehlgut gemacht werden. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

7. Ermittlungen nach Brand auf Schultoilette, Kelkheim, Lorsbacher Straße, 10.02.2022, gg. 09.30 Uhr

(pa)In Kelkheim kam es am Donnerstagmorgen zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei, nachdem ein Feuer im Gebäude einer Schule gemeldet worden war. Gegen 09.30 Uhr kam es im 2. Obergeschoss der in der Lorsbacher Straße befindlichen Eichendorffschule zu einem Brand im Bereich einer Mädchentoilette, wodurch der gesamte Toilettenbereich sowie die darüber liegende Zwischendecke - teils durch das Feuer selbst, teils durch Verrußung - in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Schadenshöhe beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf etwa 20.000 Euro. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Der Großteil des Gebäudes konnte gegen 11.00 Uhr wieder freigegeben und von den anwesenden Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften, die sich rechtzeitig aus der Schule ins Freie begeben hatten, betreten werden. Brandermittler der Hofheimer Kriminalpolizei haben die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Derzeit wird von einem vorsätzlichen Verursachen des Feuers ausgegangen. Daher bittet die Polizei mögliche Zeuginnen und Zeugen sowie Personen, die Hinweise sonstiger Art geben können, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 zu melden.

8. Zeltgarage durch Feuer beschädigt,

Eschborn, Bettina-von-Arnim-Straße, 08.02.2022, 17.00 Uhr bis 09.02.2022, 08.20 Uhr,

(pl)Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen wurde in der Bettina-von-Arnim Straße in Eschborn eine Zeltgarage durch ein Feuer beschädigt. Die Membran der Zeltgarage sowie darin aufbewahrten Werkzeuge und ein Kindersitz wurden durch den Brand zerstört. Weiterhin beschädigten die Flammen noch einen Dachvorsprung, der sich über dem Zelt befand. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

