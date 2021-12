Bundespolizeipräsidium (Potsdam)

BPOLP Potsdam: Bundesministerin des Innern und für Heimat zu Besuch im Bundespolizeipräsidium

Potsdam (ots)

Antrittsbesuch im Bundespolizeipräsidium: Am 16. Dezember 2021 hat die Bundesministerin des Innern und für Heimat, Nancy Faeser, die in Potsdam ansässige Behörde besucht. Das Bundespolizeipräsidium ist die erste Geschäftsbereichsbehörde, der die neue Bundesinnenministerin einen Besuch abstattet.

Bundesministerin Faeser, Ministerialdirektorin Busch und Präsident Dr. Romann gedachten am Ehrenmal der im Dienst ums Leben gekommenen Bundespolizeiangehörigen. Anschließend trug sich Frau Faeser ins Gästebuch ein. In persönlichen Gesprächen mit dem Präsidenten des Bundespolizeipräsidiums, weiteren Führungskräften sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bundespolizei wurden aktuelle Belange der öffentlichen Sicherheit in Deutschland erörtert.

Die Bundesministerin des Innern und für Heimat, Nancy Faeser, während des Besuches: "Unsere Bundespolizistinnen und -polizisten sind es, die jeden Tag auf der Straße stehen und ihren Kopf für das hinhalten, was wir in der Politik entscheiden. Sie setzen das auf hervorragende Art und Weise um. Und deshalb stelle ich mich gerne gerade hinter diese so wertvolle Arbeit, die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sicherheitsbehörden, insbesondere unserer Bundespolizei, leisten."

Der Präsident des Bundespolizeipräsidiums, Dr. Dieter Romann, bedankte sich für den frühen Besuch und die damit verbundene Wertschätzung gegenüber der Bundespolizei.

Original-Content von: Bundespolizeipräsidium (Potsdam), übermittelt durch news aktuell