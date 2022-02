PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: "Test-Container" aufgebrochen +++ Einbrecher scheitern +++ Anhänger samt Kastenwagen entwendet +++ Lenkräder und Airbag entwendet

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Geschäft,

Kelkheim (Taunus), Mittelweg, 06.02.2022, 15.00 Uhr bis 07.02.2022, 08.00 Uhr,

(pl)Im Mittelweg in Kelkheim brachen unbekannte Täter zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen in ein Geschäft ein. Die Einbrecher versuchten zunächst die Eingangstür aufzuhebeln. Als dies jedoch nicht klappte, machten sie sich an einer weiteren Tür zu schaffen und gelangten durch diese schließlich in den Verkaufsraum, aus welchem sie dann das aufgefundene Bargeld entwendeten. Hinweise nimmt die Hofheimer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

2. Zwei "Test-Container" aufgebrochen,

Schwalbach a. T., Am Flachsacker, Bad-Soden, Messer-Platz, Samstag, 05.02.2022 bis Montag, 07.02.2022

(he)Nachdem an dieser Stelle gestern bereits mehrere Einbrüche in Corona-Teststationen vermeldet wurden, meldeten sich im Verlauf des gestrigen Morgens zwei weitere Betreiber, deren Test-Container aufgebrochen worden war. In Bad Soden richteten die Täter an dem auf dem Messer-Platz aufgestellten Container ein Schaden von circa 3.000 Euro an. Der Schaden entstand durch das gewaltsame Eindringen in die Teststation sowie den Diebstahl eines Laptops samt Drucker, mehreren Schnelltests sowie etwas Bargeld. In Schwalbach wurde der Container in der Straße "Am Flachsacker" zum Ziel der Täter. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer (06192) 2079-0 um Hinweise zu den Taten.

3. Wohnungseinbrecher gescheitert,

Hofheim am Taunus, Marxheim, Dresdener Weg, 07.02.2022, 20.45 Uhr,

(pl)Am Montagabend scheiterten unbekannte Täter beim Versuch, in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Dresdener Weg in Marxheim einzubrechen. Die Einbrecher begaben sich gegen 20.45 Uhr auf den Balkon der Wohnung und machten sich dort an dem Küchenfenster sowie der Balkontür zu schaffen. Hierbei wurden sie jedoch offensichtlich von dem anwesenden Bewohner gestört und flüchteten unerkannt. Hinweise nimmt die Hofheimer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

4. Tür von Kiosk hält Einbrechern stand, Kelkheim (Taunus), Fischbach, Kelkheimer Straße, 06.02.2022, 14.00 Uhr bis 07.02.2022, 07.00 Uhr,

(pl)Die Tür eines Kiosks in der Kelkheimer Straße in Fischbach hat zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen Einbrechern standgehalten. Die Täter versuchten erfolglos, die Tür aufzuhebeln und ergriffen daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht. Hinweise nimmt die Hofheimer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

5. Mercedes-Sprinter auf Anhänger entwendet, Hofheim, Wallau, Max-Planck-Straße, Sonntag, 06.02.2022, 18:00 Uhr bis Montag, 07.02.2022, 10:00 Uhr

(he) In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in Hofheim-Wallau ein Anhänger zum Transport von Fahrzeugen samt einem darauf stehenden Mercedes Sprinter entwendet. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Den eigenen Angaben zufolge hatte der Geschädigte den weißen Kastenwagen erworben und mit einem entsprechenden Hänger beim Käufer abgeholt. Anschließend stellte er den Hänger dann in einem bei Hofheim Wallau gelegenen Industriegebiet, in der Max-Planck-Straße, ab. Der Hänger wurde mit Wegfahrsperren gesichert. Zwischen Sonntag, 18:00 Uhr und gestern, 10:00 Uhr verschwand der Hänger dann spurlos. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Maintaunus hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06192) 2079-0 um Hinweise.

6. Drei Pkw aufgebrochen - Lenkräder und Airbag entwendet, Schwalbach a.T., Frankenstraße, Mecklenburger Straße, Thüringer Straße, Samstag, 05.02.2022 bis Montag, 07.02.2022

(he)Gestern Morgen wurden aus dem Bereich Schwalbach bei der Polizei drei Einbruchsdiebstähle aus Pkw gemeldet, bei denen ein Gesamtschaden von circa 2.000 entstand. In der Frankenstraße verschafften sich die oder der Täter zwischen Samstag, 17:00 Uhr und Montag, 05:45 Uhr gewaltsam Zugang in den Innenraum eines Mercedes E 200 und bauten schließlich den Lenkradairbag aus. Im gleichen Tatzeitraum gelangten die Täter in der Mecklenburger Straße auf unbekannte Art und Weise in einen weißen Audi A5. Aus diesem wurde das Lenkrad entfernt. Zwischen Sonntag, 11:30 Uhr und Montag, 07:20 Uhr war ein in der Thüringer Straße auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses geparkter Audi A 4 Avant Ziel der Einbrecher. Aus diesem Pkw verschwand ebenfalls das Lenkrad. Täterhinweise liegen in den genannten Fällen nicht vor. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Maintaunus hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06192) 2079-0 um Hinweise.

