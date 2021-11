Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Pkw kollidiert mit Straßenbahn

Feuerwehr befreit Fahrzeuginsassen aus verunfalltem Pkw

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Gelsenkirchen am Donnerstagabend nach Beckhausen gerufen. Um 21:30 Uhr lief der Notruf über die 112 in der Feuerwehrleitstelle ein. In Folge des Unfalls sollten Personen in dem Unfallauto eingeklemmt worden sein, 35 Kräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr rückten daraufhin aus. Im Kreuzungsbereich des Kärntener Ring und der Hügelstraße fanden sie die beiden kollidierten Fahrzeuge vor. Die Beifahrerin hatte den Pkw bereits verlassen. Der Fahrer war nicht eingeklemmt und konnte mit Hilfe der Einsatzkräfte über die Beifahrertür aus dem Fahrzeug befreit werden. Zwei Rettungswagen lieferten die betroffenen Personen in Gelsenkirchener Krankenhäuser ein. Augenscheinlich lagen aber keine schwerwiegenderen Verletzungen vor. Der Straßenbahnfahrer und der sich in der Bahn befindliche Fahrgast blieben unverletzt. Die Polizei Gelsenkirchen leitete im weiteren Verlauf die Ermittlungen zum Unfallhergang ein.

