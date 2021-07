Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbruch in Maschinenhalle ++ Winsen - Motorrad entwendet

Marschacht (ots)

Einbruch in Maschinenhalle In Marschacht kam es am Mittwoch, 21.07., zu einem Einbruch im Hagenweg. Bislang unbekannte Täter hebelten in der Zeit zwischen 11:40 und 14:40 Uhr das Tor einer dortigen Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebes auf. Anschließend entwendeten der oder die Täter eine Vielzahl hochwertiger Werkzeuge. Der genaue Schaden ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Winsen unter 04171/7960 entgegen. Winsen - Motorrad entwendet Unbekannte Täter entwendeten vom Parkplatz einer Schule in der Bürgerweide in Winsen am Mittwoch, in der Zeit zwischen 07:40 bis 10:00 Uhr, ein abgestelltes Motorrad. Das schwarze Motorrad der Marke M.V. Augusta (Husquvarna), 125 ccm, amtl. Kennzeichen: HH- OQ 45, war zum Zeitpunkt des Abstellens mit zwei Schlössern gesichert. Der Wert des Motorrades wird auf ca. 3.000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei in Winsen (04171/ 7960) entgegen.

