POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Radfahrer flüchtet nach Unfall zu Fuß - Zeugen gesucht!

Nachdem ein bislang unbekannter Radfahrer am Montag gegen 20 Uhr im Bereich P4 / Q4 mit einem 29-jährigen Opelfahrer kollidierte und anschließend flüchtete, sucht das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt nun Zeugen. Der Radfahrer war zwischen P4 und P5 in Richtung Fressgasse unterwegs, als er die Vorfahrt des auf der Fressgasse fahrenden Opels missachtete und mit diesem zusammenstieß. Hiernach soll der Unbekannte sichtlich verletzt fußläufig in Richtung Q4 / Q5 geflüchtet sein. Sein beschädigtes Fahrrad sowie eine verschlossene Packung Parfüm ließ der Mann an der Unfallstelle zurück. Wieso der Radfahrer flüchtete ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Identität des Radfahrers geben können und bitte diese, sich unter der Telefonnummer 0621/1258-0 zu melden.

