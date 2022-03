Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Pfaffengrund: Aktueller Verkehrsunfall - Einsatz-und Rettungskräfte vor Ort; Pressemeldung Nr. 2

Heidelberg-Pfaffengrund (ots)

Am Dienstag gegen 13:30 Uhr missachtete eine 44-jährige BMW-Fahrerin im Kreuzungsbereich Marktstraße/ Im Buschgewann die Vorfahrt und kollidierte mit einem 58-jährigen Mercedes-Fahrer. Dieser wurde durch den Aufprall verletzt und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Die 44-Jährige blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 15.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle kam es im Kreuzungsbereich kurzzeitig zu Fahrbahnsperrungen. Hiervon war zeitweise auch der öffentliche Personen-und Nahverkehr betroffen.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell