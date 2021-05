Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unbekannter nimmt E-Scooter mit

Einen Dieb sucht die Heidenheimer Polizei seit Dienstag.

Ulm (ots)

Gegen 12 Uhr stellte eine Frau ihren E-Scooter zusammengeklappt in der Grabenstraße ab. Sie ging in ein Geschäft und musste später von dort aus beobachten, wie ein Unbekannter mit ihrem Fahrzeug unter dem Arm flüchtete. Sie beschrieb den Unbekannten als korpulent und schätzt ihn auf ein Alter zwischen 40 und 45 Jahren. Der Mann soll etwa 170 cm groß sein und hellbraune oder graue Haare haben. Bekleidet war er bei der Tat mit einer hellen Trainingsjacke, einer hellgrauen Jogginghose und dunklen Schuhen. Der E-Scooter ist schwarz und mit einem blau/roten Aufkleber versehen. An dem Zweirad waren keine Kennzeichen angebracht. Die Heidenheimer Polizei (07321/3220) hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Hinsehen statt wegschauen lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

