POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Großenlüder. Ein roter Ford-Fiesta wurde am Mittwoch (19.01.), zwischen 5.50 Uhr und 17.15 Uhr, auf einem Parkplatz vor dem Bahnhof an der rechten Seite und dem rechten Außenspiegel von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallmitteilung

Fulda. Ein 56-jähriger Renault-Fahrer aus Fulda und eine 52-jährige Dacia-Fahrerin aus Petersberg erlitten bei einem Unfall am Mittwoch (19.01.) leichte Verletzungen. Die Dacia-Fahrerin befuhr, gegen 9 Uhr, die L 3139 aus Richtung Niesig kommend in Fahrtrichtung Lehnerz. Hierbei musste sie ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfolgende Renault-Fahrer erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.500 Euro.

HEF

Nach Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Hauneck. Am Montag (17.01.), gegen 18:30 Uhr, geriet ein unbekannter Fahrzeugführer in der Schillerstraße /Ecke Jahnstraße in Oberhaun aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte eine hinter einem schmalen Bürgersteig befindliche Mauer. Anschließend entfernte er sich unerlaubt. Die Mauer wurde in der Länge von etwa acht Metern beschädigt Der entstandene Sachschaden beträgt circa 2.000 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug möglicherweise um einen Lkw gehandelt haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Dienstag (18.01.), gegen 18.25 Uhr, die K 60 aus Richtung Rotenburg kommend in Richtung Bebra-Lüdersdorf. Eine Rotenburger Pkw-Fahrerin befuhr mit ihrem silbernen Ford-Focus die K 60 zeitgleich in entgegengesetzter Richtung. In einem Kurvenbereich streiften sich beide Fahrzeuge aus bislang ungeklärter Ursache. Der Pkw der Rotenburgerin wurde hierdurch im Bereich des linken Außenspiegels beschädigt. Der Schaden beträgt circa 300 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auffahrunfall

Rotenburg. Zur Unfallzeit am Dienstag (18.01.), gegen 13.15 Uhr, befuhren ein Linienbus-Fahrer aus Melsungen und eine Skoda-Fahrerin aus Alheim die L 3208 aus Richtung Rotenburg-Braach kommend in Richtung Alheim-Baumbach als eine Rotte Wildschweine von rechts kommend die Fahrbahn überquerte. Der Fahrer des Linienbusses führte daraufhin eine Gefahrenbremsung durch und kam vor den Tieren zum Stehen. Die nachfolgende Skoda-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Linienbus auf. Es entstand Gesamtschaden von rund 4.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

